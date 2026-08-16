Буданов: Прах Коновальца спустя 88 лет вернулся в Украину

Перезахоронение Евгения Коновальца. Фото: Кирилл Буданов/Facebook

Кристина Павлова редактор ленты новостей

После 88 лет пребывания за пределами Украины прах полковника Армии УНР, основателя Организации украинских националистов Евгения Коновальца возвращается на родину. Его временно перезахоронят на территории Национального военного мемориального кладбища, а впоследствии планируют перенести в Украинский национальный пантеон.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, передает Новини.LIVE.

Прах Евгения Коновальца возвращается в Украину

О возвращении Коновальца сообщили накануне годовщины его гибели. Полковник посвятил жизнь борьбе за независимость Украины и созданию украинского государства.

Скаут на церемонии перезахоронения Евгения Коновальца. Фото: Кирилл Буданов

В сообщении отмечается, что на протяжении десятилетий имя Коновальца пытались стереть из исторической памяти или исказить его роль в борьбе за украинскую независимость.

Евгений Коновалец и его поколение более века назад взяли на себя ответственность за борьбу за независимую Украину. Сейчас, как отмечается, эту борьбу продолжают украинские военные, защищающие государство от российской агрессии.

Где перезахоронят Евгения Коновальца

Сначала прах полковника Евгения Коновальца временно перезахоронят на территории Национального военного мемориального кладбища. В дальнейшем его планируют перенести в Украинский национальный пантеон.

В сообщении также отмечается, что лучшим данью уважения его памяти должна стать сильная и суверенная Украина.

Что известно о Евгении Коновальце

Евгений Коновалец — украинский военный и политический деятель, полковник Армии Украинской Народной Республики, один из основателей и первый председатель Организации украинских националистов.

В 1938 году Коновальца убил в Роттердаме агент советских спецслужб Павел Судоплатов. После гибели его похоронили на кладбище Кросвейк в Нидерландах.

Возвращение праха Коновальца в Украину стало возможным спустя 88 лет после его гибели.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что прах полковника Евгения Коновальца 13 августа вернули в Украину из Нидерландов. Его встретили с государственными и военными почестями, а перезахоронение планируют провести на территории Национального военного мемориального кладбища.

Также Новини.LIVE писали, что в Киеве состоялась церемония прощания с Коновальцем. Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий вместе с военнослужащими почтил память полковника, а зажженные огненные чаши стали символом передачи огня борьбы от поколения участников украинской освободительной борьбы к современным защитникам Украины.