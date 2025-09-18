Видео
Главная Новости дня ПВО не сбила все дроны — в Воздушных силах назвали количество

ПВО не сбила все дроны — в Воздушных силах назвали количество

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 10:29
ПВО обезвредила 48 вражеских БпЛА в ночь на 18 сентября
Военнослужащий сбивает дроны. Фото: ПС ВСУ

В ночь на 18 сентября, начиная с 21:00 17 сентября, Силы обороны отражали массированную атаку ударных беспилотников. По данным военных, противник запустил 75 БпЛА типов Shahed, "Гербера" и других модификаций с направлений Курск, Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск. Более 40 аппаратов составляли "Шахеды".

Об этом сообщили в пресс-службе Командования Воздушных войск ВСУ.

По состоянию на 09:00 по предварительным итогам ПВО удалось ликвидировать или подавить средствами РЭБ 48 вражеских БпЛА указанных типов в районах севера, востока и центра страны. Один беспилотник противника еще фиксируют в воздухе.

null
Статистика сбитых дронов. Фото: ПС ВСУ

Несмотря на противодействие РЭБ и средств ПВО во время атаки зафиксировано 26 попаданий ударных беспилотников в шести локациях. Оперативные службы сейчас уточняют последствия.

Напомним, представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук заявил, что российские войска изменили тактику дроновых атак с Черного моря.

А в разведке обнародовали исчерпывающие данные о составе российского дрона "Герань-3". Стало известно, как российские войска удешевили и одновременно улучшили характеристики ударного дрона.

российские войска беспилотники ПВО дроны война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
