ПВО обезвредила 48 вражеских БпЛА в ночь на 18 сентября

Военнослужащий сбивает дроны. Фото: ПС ВСУ

В ночь на 18 сентября, начиная с 21:00 17 сентября, Силы обороны отражали массированную атаку ударных беспилотников. По данным военных, противник запустил 75 БпЛА типов Shahed, "Гербера" и других модификаций с направлений Курск, Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск. Более 40 аппаратов составляли "Шахеды".

Об этом сообщили в пресс-службе Командования Воздушных войск ВСУ.

Сколько дронов удалось сбить Воздушным силам ВСУ

По состоянию на 09:00 по предварительным итогам ПВО удалось ликвидировать или подавить средствами РЭБ 48 вражеских БпЛА указанных типов в районах севера, востока и центра страны. Один беспилотник противника еще фиксируют в воздухе.

Статистика сбитых дронов. Фото: ПС ВСУ

Несмотря на противодействие РЭБ и средств ПВО во время атаки зафиксировано 26 попаданий ударных беспилотников в шести локациях. Оперативные службы сейчас уточняют последствия.

Напомним, представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук заявил, что российские войска изменили тактику дроновых атак с Черного моря.

А в разведке обнародовали исчерпывающие данные о составе российского дрона "Герань-3". Стало известно, как российские войска удешевили и одновременно улучшили характеристики ударного дрона.