Головна Новини дня ППО не збила усі дрони — в Повітряних силах назвали кількість

ППО не збила усі дрони — в Повітряних силах назвали кількість

Дата публікації: 18 вересня 2025 10:29
ППО знешкодила 48 ворожих БпЛА вночі на 18 вересня
Військовослужбовець збиває дрони. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 18 вересня, починаючи з 21:00 17 вересня, Сили оборони відбивали масовану атаку ударних безпілотників. За даними військових, противник запустив 75 БпЛА типів Shahed, "Гербера" та інших модифікацій з напрямків Курськ, Орел, Міллерово і Приморсько-Ахтарськ. Понад 40 апаратів становили "Шахеди".

Про це повідомили у пресслужбі Командування Повітряних військ ЗСУ. 

Читайте також:

Скільки дронів вдалося збити Повітряним силам ЗСУ

Станом на 09:00 за попередніми підсумками ППО вдалося ліквідувати або подавити засобами РЕБ 48 ворожих БпЛА зазначених типів у районах півночі, сходу та центру країни. Один безпілотник противника ще фіксують у повітрі.

null
Статистика збитих дронів. Фото: ПС ЗСУ

Попри протидію РЕБ та засобів ППО під час атаки зафіксовано 26 влучань ударних безпілотників у шести локаціях. Оперативні служби наразі уточнюють наслідки.

Нагадаємо, речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук заявив, що російські війська змінили тактику дронових атак з Чорного моря.

А в розвідці оприлюднили вичерпні дані про склад російського дрона "Герань-3". Стало відомо, як російські війська здешевили і водночас покращили характеристики ударного дрона. 

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
