Суд в Гааге начал рассмотрение иска Украины против России по морю

Суд в Гааге. Иллюстративное фото: Reuters

В понедельник, 23 сентября, делегация Украины приступила к представлению своей позиции на устных слушаниях в Арбитражном трибунале по делу о нарушении суверенных прав в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Речь идет об иске против России.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

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В чем суть дела

Дело, в котором Украина подала иск в 2016 году, касается нарушения Россией основополагающих принципов морского права, таких как право на транзитный проход, свобода судоходства и защита подводной окружающей среды.

Слушания проходят во Дворце Мира в Гааге и продлятся до 5 октября 2024 года. Они конфиденциальны, за исключением вступительного и заключительного выступлений сторон.

"Привлечение РФ к ответственности за нарушение норм международного права является одним из приоритетных направлений работы МИДа для имплементации Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского. Работа делегации Украины в Гааге в течение следующих двух недель нацелена восстановить справедливость для нашего государства и нашего народа в области морского права ", — говорится в сообщении.

Агент Украины в Международном суде ООН и посол по особым поручениям МИДа Антон Кориневич подчеркнул, что Россия незаконно построила мост через Керченский пролив, препятствующий проходу некоторых судов через низкую конструкцию.

Кориневич также отметил, что мост используется Россией для переправки вооружения на территорию Крыма. По его словам, Россия построила мост незаконно.

"Мост незаконный, и его необходимо демонтировать. Проход через Керченский пролив должен быть аналогичным тому, что был до начала этого незаконного препятствия судоходству", — сказал он.

Напомним, из-за ограниченных логистических возможностей в оккупированном Крыму Россия будет вынуждена усиливать использование моста, поскольку альтернативных путей пока нет. Это может привести к скорейшему разрушению сооружения.

Ранее мы писали, что представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Мэтью Миллер заявил, что есть более эффективные способы привлечь Россию к ответственности за ее преступления. Однако признание ее государством-спонсором терроризма в них не входит.