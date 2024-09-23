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Позов України проти Росії щодо моря — суд у Гаазі почав розгляд справи

23 вересня 2024 20:37
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Суд в Гаазі почав розгляд позову України проти Росії щодо моря
Суд в Гаазі. Ілюстративне фото: Reuters
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У понеділок, 23 вересня, делегація України розпочала представлення своєї позиції на усних слуханнях в Арбітражному трибуналі щодо справи про порушення суверенних прав у Чорному та Азовському морях, а також у Керченській протоці. Йдеться про позов проти Росії.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

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У чому суть справи

Справа, позов в якій Україна подала у 2016 році, стосується порушення Росією основоположних принципів морського права, таких як право на транзитний прохід, свобода судноплавства та захист підводного довкілля.

Слухання проходять у Палаці Миру в Гаазі та триватимуть до 5 жовтня 2024 року. Вони є конфіденційними, за винятком вступного та заключного виступів сторін.

"Притягнення РФ до відповідальності за порушення норм міжнародного права є одним з пріоритетних напрямів роботи МЗС задля імплементації Формули миру Президента України Володимира Зеленського. Робота делегації України в Гаазі протягом наступних двох тижнів має на меті відновити справедливість для нашої держави та нашого народу в галузі морського права", — йдеться у повідомленні.

Агент України в Міжнародному суді ООН та посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич підкреслив, що Росія незаконно побудувала міст через Керченську протоку, що перешкоджає проходу деяких суден через низьку конструкцію.

Кориневич також зазначив, що міст використовується Росією для переправлення озброєння на територію Криму. За його словами, Росія збудувала міст незаконно.

"Міст незаконний, і його необхідно демонтувати. Прохід через Керченську протоку має бути аналогічним тому, що був до початку цієї незаконної перешкоди судноплавству", — сказав він.

Нагадаємо, через обмежені логістичні можливості в окупованому Криму Росія буде змушена посилювати використання мосту для постачання, оскільки альтернативних шляхів поки що немає. Це може призвести до скорішого руйнування споруди. 

Раніше ми писали, що речник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Метью Міллер заявив, що є більш ефективні способи притягти Росію до відповідальності за її злочини. Однак визнання її державою-спонсором тероризму до них не входить.

суд Чорне море Гаага Азовське море Кримський міст Росія

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