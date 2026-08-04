Пожар в Ла-Манше: у побережья Франции загорелась лодка с 157 мигрантами

Мигранты на лодке. Иллюстративное фото: Getty Images

Кристина Павлова редактор ленты новостей

В проливе Ла-Манш загорелась лодка, на борту которой находились почти 160 мигрантов. К масштабной спасательной операции были привлечены французские и британские суда, а также вертолёт Военно-морских сил Франции.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Sky News.

В Ла-Манше загорелась лодка с мигрантами

Инцидент произошел во вторник, 4 августа, около 06:00 по местному времени во время попытки нелегального пересечения Ла-Манша.

По данным французской морской префектуры, двигатель лодки загорелся, из-за чего её состояние начало очень быстро ухудшаться. Судно находилось во французской зоне поисково-спасательных операций.

Еще за несколько часов до пожара спасатели эвакуировали с этой же лодки пятерых человек, нуждавшихся в помощи. Остальные пассажиры отказались покидать судно и продолжили движение в сторону Великобритании.

После возгорания была развернута масштабная спасательная операция. К ней были привлечены французские поисково-спасательные суда, вертолёт ВМС Франции, катера Пограничной службы Великобритании и спасательное судно RNLI.

Всего с судна спасли 157 человек. Всех их должны доставить во французский город Булонь-сюр-Мер. По информации британских властей, на данный момент погибших нет.

По данным французских служб, это была одна из крупнейших попыток пересечения Ла-Манша — на борту находилось почти 160 человек.

Что известно о ситуации

Британское правительство сообщило, что спасательная операция продолжается, а инцидент в очередной раз демонстрирует опасность нелегальных переправ через Ла-Манш.

Накануне лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж заявил, что в случае победы на выборах планирует провести масштабную военную операцию для пресечения нелегальной миграции через Ла-Манш. Французские власти раскритиковали эту инициативу, назвав её несовместимой с международным правом.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что у берегов Испании произошла одна из самых трагических морских катастроф последнего времени — при попытке добраться до Канарских островов погибли десятки мигрантов. Лодка перевернулась в Атлантическом океане, а поисково-спасательная операция длилась несколько дней.

Также Новини.LIVE писали, что Испания столкнулась с масштабным миграционным кризисом после массового наплыва людей в Сеуту. За сутки в испанский анклав из Марокко прибыли почти 50 тысяч мигрантов, что вынудило власти усилить меры безопасности и начать масштабную гуманитарную операцию.