Минимальная зарплата в 2026 году — нардеп от Слуги народа предлагает повысить до 20 тыс. гривен

Повысить минималку до 20 тыс. грн — нардеп подал предложение
Верховной Раде предлагают повысить минимальную зарплату в 2026 году до 20 тыс. гривен. Инициатором является нардеп от "Слуги народа" Максим Заремский.
Соответствующий законопроект №14297 уже зарегистрирован на сайте парламента.
Какой будет минимальная зарплата в 2026 году
В Госбюджете на 2026 год прописано, что с 1 января минимальная зарплата увеличится с 8000 до 8647 гривен в месячном размере и до 52 гривен — в почасовом. Однако нардеп в сопроводительных документах отмечает, что такая сумма является несправедливой и "оторванной от реалий жизни".
Поэтому документом предлагается увеличить минималку до 20 тыс. гривен в месячном размере и до 121 гривны — в почасовом.
Кроме этого, предлагается внести изменения в Закон Украины "О государственном бюджете на 2026 год", которыми предусмотреть увеличение суммы, которую Национальный банк должен перечислить в Государственный бюджет — с 146 до 176 млрд гривен.
Напомним, в 2026 году ожидается повышение зарплаты для учителей на 50%.
Также мы писали, в каких областях Украины самая большая средняя зарплата.
Читайте Новини.LIVE!