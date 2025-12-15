Видео
Главная Новости дня Повысить минималку до 20 тыс. грн — нардеп подал предложение

Повысить минималку до 20 тыс. грн — нардеп подал предложение

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 13:04
Минимальная зарплата в 2026 году — нардеп от Слуги народа предлагает повысить до 20 тыс. гривен
Деньги. Фото: Суспільне

Верховной Раде предлагают повысить минимальную зарплату в 2026 году до 20 тыс. гривен. Инициатором является нардеп от "Слуги народа" Максим Заремский.

Соответствующий законопроект №14297 уже зарегистрирован на сайте парламента.

Читайте также:
проєкт
Законопроект на сайте Рады. Фото: скриншот

Какой будет минимальная зарплата в 2026 году

В Госбюджете на 2026 год прописано, что с 1 января минимальная зарплата увеличится с 8000 до 8647 гривен в месячном размере и до 52 гривен — в почасовом. Однако нардеп в сопроводительных документах отмечает, что такая сумма является несправедливой и "оторванной от реалий жизни".

Поэтому документом предлагается увеличить минималку до 20 тыс. гривен в месячном размере и до 121 гривны — в почасовом.

Кроме этого, предлагается внести изменения в Закон Украины "О государственном бюджете на 2026 год", которыми предусмотреть увеличение суммы, которую Национальный банк должен перечислить в Государственный бюджет — с 146 до 176 млрд гривен.

Напомним, в 2026 году ожидается повышение зарплаты для учителей на 50%.

Также мы писали, в каких областях Украины самая большая средняя зарплата.

Верховная Рада госбюджет Слуга народа минимальная зарплата народные депутаты бюджет Нацбанк
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
