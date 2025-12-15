Мінімальна зарплата у 2026 році — нардеп від Слуги народу пропонує підвищити до 20 тис. гривень

Підвищити мінімалку до 20 тис. грн — нардеп подав пропозицію
Верховній Раді пропонують підвищити мінімальну зарплату в 2026 році до 20 тис. гривень. Ініціатором є нардеп від "Слуги народу" Максим Заремський.
Відповідний законопроєкт №14297 вже зареєстрований на сайті парламенту.
Якою буде мінімальна зарплата у 2026 році
У Держбюджеті на 2026 рік прописано, що з 1 січня мінімальна зарплата збільшиться з 8000 до 8647 гривень у місячному розмірі та до 52 гривні — у погодинному. Проте нардеп у супровідних документах зазначає, що така сума є несправедливою та "відірваною від реалій життя".
Тому документом пропонується збільшити мінімалку до 20 тис. гривень у місячному розмірі та до 121 гривні — у погодинному.
Крім цього, пропонується внести зміни до Закону України "Про державний бюджет на 2026 рік", якими передбачити збільшення суми, яку Національний банк має перерахувати до Державного бюджету — з 146 до 176 млрд гривень.
