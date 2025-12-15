Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Підвищити мінімалку до 20 тис. грн — нардеп подав пропозицію

Підвищити мінімалку до 20 тис. грн — нардеп подав пропозицію

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 13:04
Мінімальна зарплата у 2026 році — нардеп від Слуги народу пропонує підвищити до 20 тис. гривень
Гроші. Фото: Суспільне

Верховній Раді пропонують підвищити мінімальну зарплату в 2026 році до 20 тис. гривень. Ініціатором є нардеп від "Слуги народу" Максим Заремський.

Відповідний законопроєкт №14297 вже зареєстрований на сайті парламенту.

Реклама
Читайте також:
проєкт
Законопроєкт на сайті Ради. Фото: скриншот

Якою буде мінімальна зарплата у 2026 році

У Держбюджеті на 2026 рік прописано, що з 1 січня мінімальна зарплата збільшиться з 8000 до 8647 гривень у місячному розмірі та до 52 гривні — у погодинному. Проте нардеп у супровідних документах зазначає, що така сума є несправедливою та "відірваною від реалій життя".

Тому документом пропонується збільшити мінімалку до 20 тис. гривень у місячному розмірі та до 121 гривні — у погодинному.

Крім цього, пропонується внести зміни до Закону України "Про державний бюджет на 2026 рік", якими передбачити збільшення суми, яку Національний банк має перерахувати до Державного бюджету — з 146 до 176 млрд гривень.

Нагадаємо, у 2026 році очікується підвищення зарплати для вчителів на 50%.

Також ми писали, в яких областях України найбільша середня зарплата.

Верховна Рада держбюджет Слуга народу мінімальна зарплата народні депутати бюджет Нацбанк
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації