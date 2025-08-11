Видео
Видео

Главная Новости дня Возвращение после СОЧ — что ждет военных с 31 августа

Возвращение после СОЧ — что ждет военных с 31 августа

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 12:56
Возвращение из СЗЧ - какое наказание ожидает военных
Украинские защитники. Фото: Генштаб ВСУ

Военнослужащих, которые самовольно оставили воинскую часть и сознательно не вернутся в нее до 30 августа (включительно), ожидает уголовная ответственность. Производство будет открывать Государственное бюро расследований (ГБР).

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил адвокат Сергей Старенький.

Читайте также:

Как будут наказывать за СОЧ

Теперь за самовольное оставление части будут открывать уголовное производство. Ранее существовал механизм добровольного возвращения без уголовной ответственности для первого СОЧ. По словам адвоката, это была своеобразная амнистия.

Часто таким способом пользовались военнослужащие, которые хотели перевестись в другую воинскую часть, но командир не подписывал рапорт. Принцип следующий: человек самовольно покидает часть, другая часть в это время соглашается принять его на службу, и таким образом происходит перевод.

Также Старенький рассказал, что не во всех случаях будет применяться уголовная ответственность. ГБР будет расследовать обстоятельства, ведь могут быть случаи, когда человек просто заснул в автобусе или поезде и не вышел вовремя на своей остановке, однако на следующий день вернулся в часть.

"Наказание будет разное: начиная от дисциплинарного батальона для военнослужащих и заканчивая лишением свободы, в зависимости от обстоятельств и последствий, которые наступили после того, как человек совершил самовольное оставление воинской части", — добавил он.

Напомним, ранее директор ГБР Алексей Сухачев сообщил, сколько бойцов вернулись из СОЧ от 29 ноября прошлого года. Таких военных более 29 тысяч.

Также сообщалось, как вернуться из СОЧ по упрощенной процедуре.

ГБР война в Украине СОЧ украинские военные воинская часть
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
