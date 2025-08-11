Відео
Повернення після СЗЧ — що чекає на військових із 31 серпня

Повернення після СЗЧ — що чекає на військових із 31 серпня

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 12:56
Повернення із СЗЧ — яке покарання очікує на військових
Українські захисники. Фото: Генштаб ЗСУ

Військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та свідомо не повернуться до неї до 30 серпня (включно), очікує кримінальна відповідальність. Провадження відкриватиме Державне бюро розслідувань (ДБР). 

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив адвокат Сергій Старенький.

Читайте також:

Як каратимуть за СЗЧ

Тепер за самовільне залишення частини відкриватимуть кримінальне провадження. Раніше існував механізм добровільного повернення без кримінальної відповідальності для першого СЗЧ. За словами адвоката, це була своєрідна амністія.

Часто таким способом користувались військовослужбовці, які хотіли перевестись до іншої військової частини, але командир не підписував рапорт. Принцип такий: людина самовільно залишає частину, інша частина у цей час погоджується прийняти її на службу, і таким чином відбувається переведення.

Також Старенький розповів, що не у всіх випадках застосовуватиметься кримінальна відповідальність. ДБР розслідуватиме обставини, адже можуть бути випадки, коли людина просто заснула в автобусі чи поїзді й не вийшла вчасно на своїй зупинці, проте на наступний день повернулась до частини.

"Покарання буде різне: починаючи від дисциплінарного батальйону для військовослужбовців і закінчуючи позбавленням волі, залежно від обставин та наслідків, які настали після того, як людина вчинила самовільне залишення військової частини", — додав він.

Нагадаємо, раніше директор ДБР Олексій Сухачов повідомив, скільки бійців повернулися із СЗЧ від 29 листопада минулого року. Таких військових понад 29 тисяч.

Також повідомлялось, як повернутися із СЗЧ за спрощеною процедурою.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
