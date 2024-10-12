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Потураев похвалил рейд ТЦК на концерте Океана Эльзы и нарвался на критику

12 октября 2024 14:53
Анастасия Постоенко - Редактор
Потураев положительно оценил массовые рейды ТЦК
Никита Потураев. Фото: УНИАН
Анастасия Постоенко - Редактор

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев положительно высказался по поводу массовой проверки работниками ТЦК и полиции документов у военнообязанных после концерта "Океан Эльзы". Он заявил, что такие поверки должны происходить постоянно, чем вызвал оживленную реакцию у украинцев.

Об этом Никита Потураев высказался в Facebook.

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Нардеп от "Слуги Народа" заявил, что не считает рейды ТЦК угрожающими экономике или культуре Украины и выдвинул свои убеждения, что подобные мероприятия должны проходить чаще.

"Нет, я не считаю проверку документов после концерта "Океана Эльзы" угрозой для украинской культуры. Так же, как и после любого публичного или массового мероприятия. Так же, как не считаю угрозой для украинской экономики проверки документов в барах или клубах. Более того, я приветствую такие проверки и считаю, что они должны быть сквозными и постоянными. И все должны об этом знать", — написал Никита Потураев.

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Сообщение Никиты Потураева. Фото: скриншот

Отметим, что украинцы неоднозначно отреагировали на сообщение Потураева. Некоторые рекомендуют работникам ТЦК наведаться в городские советы и упрекнули, почему такие проверки не проводили на других концертах раньше.

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Комментарии под сообщением Потураева. Фото: скриншот
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Комментарии пользователей. Фото: скриншот

Массовая проверка работниками ТЦК на концерте "Океана Эльзы"

Напомним, вчера, 11 октября, вечером в соцсетях появились сообщения и видео, что военнослужащие из ТЦК устроили облаву на концерт украинской группы "Океан Эльзы", которую провели в Киеве.

В это время в сети массово продают билеты на следующие билеты рок-группы "Океан Эльзы", а некоторые украинцы обвинили фронтмена группы в сотрудничестве с военными.

Впоследствии стало известно, что подобные проверки прошли и в других городах. В частности, там работники ТЦК вместе с полицией посетили элитные развлекательные заведения.

скандал мобилизация проверки ТЦК и СП "Океан Эльзы" Никита Потураев

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