Потураєв позитивно оцінив масові рейди ТЦК

Микита Потураєв. Фото: УНІАН

Голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв позитивно висловився щодо масової перевірки працівниками ТЦК та поліції документів у військовозобов'язаних після концерту "Океан Ельзи". Він заявив, що такі повірки мають відбуватися постійно, чим викликав жваву реакцію в українців.

Про це Микита Потураєв висловився у Facebook.

Читайте також:

Заява Микити Потураєва про рейди ТЦК

Нардеп від "Слуги Народу" заявив, що не вважає рейди ТЦК загрозливими для економіки чи культури України та висунув свої переконання, що подібні заходи мають відбуватися частіше.

"Ні, я не вважаю перевірку документів після концерту "Океану Ельзи" загрозою для української культури. Так само як і після будь-якого публічного або масового заходу. Так само як не вважаю загрозою для української економіки перевірки документів у барах чи клубах. Ба більше — я вітаю такі перевірки, і вважаю, що вони мають бути наскрізними і постійними. І всі мають про це знати", — написав Микита Потураєв.

Повідомлення Микити Потураєва. Фото: скриншот

Зазначимо, що українці неоднозначно відреагували на повідомлення Потураєва. Деякі рекомендують працівникам ТЦК навідатися до міських рад та дорікнули, чому такі перевірки не проводили на інших концертах раніше.

Коментарі під дописом Потураєва. Фото: скриншот

Коментарі користувачів. Фото: скриншот

Масова перевірка працівниками ТЦК на концерті "Океану Ельзи"

Нагадаємо, вчора, 11 жовтня, ввечері у соцмережах з'явилися повідомлення та відео, що військовослужбовці з ТЦК влаштували облаву на концерт українського гурту "Океан Ельзи", який провели у Києві.

Тиим часом у мережі масово продають квитки на наступні квитки рок-гурту "Океан Ельзи", а деякі українці звинуватили фронтмена групи у співпраці з військовими.

Згодом стало відомо, що подібні перевірки пройшли й у інших містах. Зокрема, там працівники ТЦК разом з поліцією навідалися до елітних розважальних закладів.