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Потураєв похвалив рейд ТЦК на концерті Океану Ельзи та нарвався на критику

12 жовтня 2024 14:53
Анастасія Постоєнко - Редактор
Потураєв позитивно оцінив масові рейди ТЦК
Микита Потураєв. Фото: УНІАН
Анастасія Постоєнко - Редактор

Голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв позитивно висловився щодо масової перевірки працівниками ТЦК та поліції документів у військовозобов'язаних після концерту "Океан Ельзи". Він заявив, що такі повірки мають відбуватися постійно, чим викликав жваву реакцію в українців. 

Про це Микита Потураєв висловився у Facebook.

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Нардеп від "Слуги Народу" заявив, що не вважає рейди ТЦК загрозливими для економіки чи культури України та висунув свої переконання, що подібні заходи мають відбуватися частіше.

"Ні, я не вважаю перевірку документів після концерту "Океану Ельзи" загрозою для української культури.  Так само як і після будь-якого публічного або масового заходу.  Так само як не вважаю загрозою для української економіки перевірки документів у барах чи клубах. Ба більше — я вітаю такі перевірки, і вважаю, що вони мають бути наскрізними і постійними. І всі мають про це знати", — написав Микита Потураєв.

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Повідомлення Микити Потураєва. Фото: скриншот

Зазначимо, що українці неоднозначно відреагували на повідомлення Потураєва. Деякі рекомендують працівникам ТЦК навідатися до міських рад та дорікнули, чому такі перевірки не проводили на інших концертах раніше. 

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Коментарі під дописом Потураєва. Фото: скриншот
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Коментарі користувачів. Фото: скриншот

Масова перевірка працівниками ТЦК на концерті "Океану Ельзи"

Нагадаємо, вчора, 11 жовтня, ввечері у соцмережах з'явилися повідомлення та відео, що військовослужбовці з ТЦК влаштували облаву на концерт українського гурту "Океан Ельзи", який провели у Києві. 

Тиим часом у мережі масово продають квитки на наступні квитки рок-гурту "Океан Ельзи", а деякі українці звинуватили фронтмена групи у співпраці з військовими.

Згодом стало відомо, що подібні перевірки пройшли й у інших містах. Зокрема, там працівники ТЦК разом з поліцією навідалися до елітних розважальних закладів.

скандал мобілізація перевірки ТЦК та СП "Океан Ельзи" Микита Потураєв

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