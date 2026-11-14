Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Дрони біля авіабази США у Британії: військові пройшли до укриття

Дрони біля авіабази США у Британії: військові пройшли до укриття

Ua
14 ноября 2026 02:54
Біля авіабази США у Британії зафіксували невідомі дрони
Термінова новина

У п'ятницю, 13 листопада, на американській авіабазі RAF Lakenhealt у Великій Британії виявили активність невідомих дронів. Військовим наказали пройти до укриття. Люди внаслідок інциденту не постраждали. 

Про це з посиланням на Sky News передає Новини.LIVE.

Реклама

Що відомо про дронову загрозу біля авіабази США

На активність БпЛА відреагували працівники Сил безпеки Військово-повітряних сил США. Персонал авіабази отримав повідомлення: "Реальна загроза. Знайдіть найближче приміщення, призначене для укриття".

За словами місцевого депутата Ніка Тімоті, проблему вже вирішили, загрози для населення немає. Літаки та об'єкти інфраструктури пошкоджень не зазнали.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Clash Report повідомляв, що у США 13 листопада заборонили вильоти з усіх аеропортів. Причиною обмежень стали надзвичайні обставини та міркування безпеки. Імовірно, виникли проблеми зі зв'язком.

Читайте также:

Також Новини.LIVE з посиланням на Reuters писав про масштабний збій у роботі Microsoft. У різних країнах світу в користувачів виникли проблеми з доступом до електронної пошти Outlook, платформи Teams та інших сервісів компанії в різних країнах світу. Перебої вплинули на роботу підприємств, навчальних закладів, державних установ.

США Великобритания дроны опасность военнослужащие угроза
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации