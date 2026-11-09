Трамп натякнув, що кордони України можуть змінитися

Президент США Дональд Трамп. Фото: reuters.com

Президент США Дональд Трамп заявив, що мирну угоду про завершення війні в Україні можуть укласти вже невдовзі. Водночас він натякнув, що кордони України внаслідок цієї домовленості зазнають змін.

Про це з посиланням на інтерв'ю голови Білого дому для YouTube-каналу 60 Minutes передає Новини.LIVE.

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Трамп про кордони України після війни

"Думаю, у нас буде угода... Зрештою Україна матиме трохи інші обриси. Послухайте, цієї війни взагалі не повинно було бути", — заявив політик.

Так він відповів кореспонденту Россу Дауті, який спитав, чи завершиться війна збереження вільної та незалежної України.

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Трамп про Зеленського та Путіна

На думку президента США, головною перешкодою на шляху до миру є ненависть між президентами РФ і України.

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"Якби був президентом, ця війна ніколи б не почалася. Жодних шансів. Але вона почалася, тому я успадкував цю війну. Вважаю, що ми дуже близькі до угоду", — сказав він.

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За словами Трампа, війна закінчиться через нього. Журналіст спитав, чи не є ненависть Зеленського до Путіна більш зрозумілою, ніж ненависть кремлівського диктатора до українського лідера. На це політик відповів:

"Це зрозуміло, але коли в них відбулася перша зустріч (перемовини між РФ і Україною, — Ред.), Росія зіткнулася із проявом великої неповаги, тому нічого не говоритиму". За всі чотири роки мого президентства (2016–2020 роки, — Ред.) ця війна так і не почалася, хоча Путін дуже сильно цього хотів".

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Відповідати на питання щодо того, кому він довіряє більше — Путіну чи Зеленському — голова Білого дому не схотів.

Трамп про санкції для РФ і зброю для України

За словами американського лідера, ніхто не ставився до РФ жорсткіше за нього:

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"Подивиться, що я зробив із ними в торгівлі, які санкції ввів і все інше... Я не знімав санкції з дизельного пального. Я дозволив Росії постачати не нам, а всьому світу тисячі й тисячі барелів нафти та дизельного пального, яких світ потребував".

Кажучи про допомогу Україні, Трамп згадав фразу "Обама дав їм (Україні, — Ред.) простирадла" і зазначив, що дав українцям тисячі одиниць протитанкових засобів.

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Наразі Україна продовжує отримувати допомогу від Штатів, але через Європу: американці передають європейцям зброю за повною ціною, ті її купляють, а потім передають українцям.

Рішення Байдена, який виділив Україні 350 мільярдів доларів, Трамп розкритикував, зазначивши, що Європа має гроші та могла заплатити.

"Ми просто передавали зброю за зброєю знову і знову та самі забезпечували постачання... В України вистачило мужності використати цю зброю. Для цього теж потрібна сміливість. Українці показали себе дуже грізною силою, але вони мали найкращу зброю на Землі, а ми нічого не отримали", — заявив президент США.

Трамп про обмеження Starlink для України

Голова Білого дому заявив, що не знає, хто обмежень швидкість Starlink і Starshield для України, але це точно був не він і навряд чи це був Ілон Маск.

"Не було доведено, що швидкість справді знижували. У цій війні багато брехні, але знаю одне: коли я про це почув, швидкість знову підвищили", — зазначив Дональд Трамп.