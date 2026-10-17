Уранці 17 жовтня 2026 року РФ обстріляла Херсон

Термінова новина

Уранці в суботу, 11 жовтня, армія РФ обстріляла Корабельний район Херсона. Унаслідок атаки постраждали щонайменше четверо людей. Серед травмованих — 11-річна дівчина та парамедикиня.

Про це посиланням на начальника Херсонської ОВА Ярослава Штанька та Херсонську МВА передає Новини.LIVE.

Реклама

Наслідки обстрілу Корабельного району Херсона вранці 17 жовтня

В 11-річної дівчинки вибухова травма, закрита черепно-мозкова травма та забійна рана потиличної ділянки. Потерпіла перебуває у стані середньої тяжкості та проходить дообстеження.

Парамедикиню доставили до лікарні. У жінки мінно-вибухова травма, вогнепально-осколкове поранення правої гомілки. Жінку ще дообстежують.

Також серед потерпілих — 64-річний і 81-річний чоловіки. Молодший за віком чоловік у момент обстрілу перебував у квартирі. Унаслідок атаки він зазнав мінно-вибухової травми та уламкового поранення правої ключиці. У найстаршого за віком постраждалого вибухова травма, закрита черепно-мозкова травма, акубаротравма та забійна рана голови. Чоловік проходить дообстеження.

Читайте также:

Новина доповнюється