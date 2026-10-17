Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня У Кривому Розі лунають вибухи: місто під комбінованим ударом РФ

У Кривому Розі лунають вибухи: місто під комбінованим ударом РФ

Ua
17 октября 2026 04:56
Уранці 17 жовтня 2026 року РФ обстріляла Кривий Ріг ракетами та дронами
Термінова новина

Уранці в суботу, 17 жовтня, у Кривому Розі прогриміли вибухи. Місто опинилося під комбінованим ударом балістичних і крилатих ракет. Станом на 04:44 в повітряному просторі ще залишалися ворожі цілі.

Про це з посиланням на голову Ради оборони міста Олександра Вілкула передає Новини.LIVE

Реклама

Обстріл Кривого Рогу вранці 17 жовтня 

Повітряну тривогу у Кривому Розі на Дніпропетровщині оголосили о 04:06. За інформацією Повітряних Сил ЗС України, станом на 04:21 на Кривий Ріг тримав курс БпЛА на Дніпропетровщині. О 04:34 військові повідомили про ракети, які летіли з Херсонщини на Кривий Ріг, а о 04:39 — про балістику. О 04:46 стало відомо, щл ракета з півдня теж прямує на Кривий Ріг, а о 04:48 над містом зафіксували БпЛА.

Новина доповнюється 

Читайте также:
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации