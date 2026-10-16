Володимир Зеленський 15 жовтня 2026 року зустрівся з Метте Фріксен

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У четвер, 15 жовтня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністеркою Данії Метте Фріксен. Політики говорили про посилення російської загрози, зокрема обстрілів енергетики. Данія готова надати українцям фінансову підтримку.

Про це з посиланням на голову держави передає Новини.LIVE.

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Підсумки зустрічі Володимира Зеленського з Метте Фріксен

Президент України зазначив, що Росія сприйняла сигнали про послаблення санкцій як дозвіл і надалі воювати проти житлових будинків, підстанцій та іншої інфраструктури.

"Максимально важливо всім в Європі мобілізуватися, щоб напередодні зими додати захисту від цього жорстокого терору. ППО — перший пріоритет, передусім антибалістика та все, що допомагає перехоплювати реактивні "Шахеди"", — наголосив він.

Політики домовилися про продовження співпраці. Володимир Зеленський подякував Метте Фріксен за те, що данський уряд підтримує Україну.

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Раніше Новини.LIVE повідомляв про зустріч Володимира Зеленського з бельгійським прем'єр-міністром Бартом де Вевром. Політики обговорили наслідки російських ударів. Окремо приділили увагу зброї, яка потрібна для захисту України.

Також Новини.LIVE писав, що Президент України Володимир Зеленський 15 жовтня прибув до Брюсселя. Голова держави візьме участь у засіданні Європейської ради. Крім того, він планує провести переговори з міжнародними партнерами.