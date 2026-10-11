Уночі 11 жовтня 2026 року росіяни завдали ударів по Дніпру

Нічний удар по Дніпру: серед постраждалих — діти
11 октября 2026 05:51
Термінова новина
У ніч проти неділі, 11 жовтня, росіяни атакували Дніпро безпілотниками. В одному з районів зазнала пошкоджень багатоповерхівка, а в іншому — загорілися кілька складів із продуктами, вантажівки та легкові автомобілі. Зазнали поранень люди.
Про це з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу передає Новини.LIVE.
Реклама
Наслідки обстрілу Дніпра вночі 11 жовтня
Постраждали двоє восьмирічних дітей, 29-річна дівчина та 61-річний чоловік. Одну дівчинку госпіталізували. Вона перебуває у стані середньої тяжкості. Інші потерпілі лікуються амбулаторно.
Новина доповнюється
Читайте также: