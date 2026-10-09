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Главная Новости дня Армія РФ обстріляла Івано-Франківськ: є загиблий

Армія РФ обстріляла Івано-Франківськ: є загиблий

Ua
9 октября 2026 00:10
Унаслідок обстрілу Івано-Франківська 8 жовтня 2026 року загинула людина
Термінова новина

Увечері в четвер, 8 жовтня, росіяни атакували Івано-Франківськ. Ворожий удар відбивали сили ППО, але уникнути жертв не вдалося. Відомо про одного загиблого.

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає Новини.LIVE.

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Наслідки обстрілу Івано-Франківська ввечері 8 жовтня 

Мер розповів, що місто опинилося під ударом "Шахеда". По дрону успішно відпрацювала ППО, але від уламків зазнала пошкоджень господарська будівля.

"Є загибла цивільна особа з Івано-Франківська — сторож, який охороняв цю будівлю... На жаль, цього разу ми не уникнули жертв", — зазначив Руслан Марцінків. 

На місці удару працюють правоохоронці та рятувальники. Зокрема, вогнеборці намагаються локалізувати займання, яке виникло внаслідок атаки.

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Міський голова попередив, що впродовж ночі можуть бути повторні тривоги, та закликав місцевих жителів не ігнорувати попередження про небезпеку.

"Немає жодного безпечного міста в Україні. Московські війська атакують різні міста, зокрема Івано-Франківськ", — зазначив він.

Раніше Новини.LIVE повідомляв про реакцію Президента України Володимира Зеленського на російський удар по Краматорську 8 жовтня. Унаслідок атаки загинули десятки людей. Голова держави наголосив, що цей обстріл не залишиться без відповіді.

Також Новини.LIVE з посиланням на ДСНС України писав, що у Прилуках на Чернігівщині внаслідок російського удару 7 жовтня загинули 22 людини. Кількість постраждалих сягнула 54 людей. Розбір завалів тривав усю ніч проти 8 жовтня.

Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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