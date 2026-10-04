Україна уклала з Німеччиною 15 угод на суму 8,5 млрд євро

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У неділю, 4 жовтня, час візиту німецької делегації на чолі із Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом до Києва Україна підписала 15 документів. Сума домовленостей сягнула 8,5 мільярда євро. Україна не лише отримує допомогу від Німеччини, а й налагодила з цією країною спільне виробництво та ділиться з нею досвідом.

Про це повідомив Офіс президента України, передає Новини.LIVE.

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