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Главная Новости дня У Нью-Йорку за допомогою дронів відтворили вежі-близнюки

У Нью-Йорку за допомогою дронів відтворили вежі-близнюки

Ua
11 сентября 2026 01:50
Небо над Нью-Йорком прикрасили тисячами дронів у пам'ять про теракти
Вежі-близнюки в небі над Нью-Йорком

Увечері в середу, 9 вересня, у Нью-Йорку провели масштабне шоу, де 2977 дронів утворили в небі вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру. Акцію приурочили до 25-ї річниці трагічних подій 11 вересня 2001 року. До створення інсталяції долучилися родичі загиблих та рятувальники.

​Про це з посиланням на Telegraph, передає Новини.LIVE.

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​Унікальне світлове шоу над гаванню Нью-Йорка

​Вистава під назвою 2977 Lights Over New York Harbor відбулася над гаванню міста. Кількість безпілотників обрали невипадково — вона дорівнює кількості людей, які загинули через теракти.

​Світлові точки спочатку рухалися над річкою Гудзон, а потім чітко склалися в контури знищених веж-близнюків.

Організаторами події стали ті, хто пережив ті події:: рідні жертв та працівники пожежної служби.

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​Меморіальне дійство доповнило іншу відому традицію — щорічну інсталяцію Tribute in Light, де вертикальні прожектори висвітлюють небо двома колонами на знак пам'яті про загиблих.

Низки терактів у Нью-Йорку сталися 11 вересня 2001. Захоплені літаки врізалися у будівлі у Нью-Йорку та Пентагоні.

теракт шоу Нью-Йорк погибшие память
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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