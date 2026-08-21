Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ ударила по будинку в Сумах: є постраждалі

РФ ударила по будинку в Сумах: є постраждалі

Ua
Дата публикации 21 августа 2026 02:48
Армія РФ уночі 21 серпня 2026 року обстріляла Суми
Термінова новина

У ніч проти п'ятниці, 21 серпня, армія РФ атакувала Суми. Під ударом опинилися об'єкти міської цивільної інфраструктури та житловий сектор. У Ковпаківському районі спалахнули пожежі на кількох локаціях. Зокрема, горить двоповерховий житловий будинок — постраждали люди.

Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко, передає Новини.LIVE.

Реклама

Наслідки обстрілу Сум уночі 21 серпня 

Відомо про щонайменше двох травмованих. Вони перебували всередині будинку, який унаслідок удару охопило полум'я. 

"Загроза повторних ударів стримує роботу рятувальників", — зазначив Кривошеєнко.

Новина доповнюється

Читайте также:
пожар Сумы обстрелы война в Украине пострадавшие
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации