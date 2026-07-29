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Главная Новости дня Сенат США підтримав законопроєкт про нові санкції проти РФ

Сенат США підтримав законопроєкт про нові санкції проти РФ

Ua
Дата публикации 29 июля 2026 04:27
Американський Сенат підтримав запровадження нових санкцій проти РФ
Термінова новина

Сенат США схвалив "Закон Ліндсі Грема про санкції проти Росії". "За" проголосували 86 сенаторів, а не підтримали ініціативу лише 12 людей. За голосування в будівлі Капітолія стежив із гостьової галерії президент України Володимир Зеленський. 

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Що передбачає "Закон Ліндсі Грема про санкції проти Росії"

Проти країн, які досі купують російські нафту і газ мають запровадити 100% вторинні тарифи. Ще одним пунктом є посилення тиску, на так званий тіньовий флот, який РФ використовує, аби обходити санкційні обмеження.

"Було честю бути присутнім під час підрахунку голосів — 86 сенаторів підтримали документ. Це перший крок до реалізації планів Ліндсі й точно крок до миру. Важливо, щоб цей інструмент спрацював", — зазначив Президент України Володимир Зеленський. 

Також голова держави подякував США за підтримку. 

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Новина доповнюється

санкции против России США Сенат
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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