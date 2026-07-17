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Главная Новости дня Володимир Зеленський зустрівся з очільником МЗС Туреччини: що обговорили

Володимир Зеленський зустрівся з очільником МЗС Туреччини: що обговорили

Ua
Дата публикации 17 июля 2026 05:14
Володимир Зеленський обговорив із головою МЗС Туреччини кроки для досягнення миру
Президент України Володимир Зеленський і очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан. Фото: МЗС Туреччини/X

У четвер, 16 липня, Президент України Володимир Зеленським зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом і нагородив його орденом "За заслуги" ІІ ступеня. Під час перемов сторони обговорили дипломатичні кроки для наближення миру та ситуацію на фронті. Також посадовці приділили увагу розвитку двосторонніх відносин та реалізації угоди про зону вільної торгівлі.

Про це з посиланням на голову держави передає Новини.LIVE.

Нові можливості для вільної торгівлі та дипломатія

Володимир Зеленський подякував Туреччині та особисто Хакану Фідану за зусилля для відновлення миру в регіоні. Міністр закордонних справ Туреччини у відповідь поділився результатами своїх нещодавніх дипломатичних контактів на різних рівнях.

Окремою темою зустрічі став розвиток економічної співпраці між країнами. Співрозмовники очікують, що ратифікація угоди про вільну торгівлю допоможе суттєво збільшити товарообіг між державами найближчим часом. Наприкінці зустрічі український президент подякував турецькому гостю за візит та готовність до подальшої спільної роботи.

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Автор:
Мария Чекарёва
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