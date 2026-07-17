Ігор Клименко підбив підсумки роботи в МВС

Ігор Клименко. Фото: МВС України

Колишній міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко подякував усій команді МВС за понад три роки спільної роботи в умовах повномасштабної війни. За цей час відомство не лише долало щоденні безпекові виклики та ліквідовувало наслідки російських обстрілів, а й запустило десятки важливих цифрових і соціальних проєктів. Ексміністр наголосив, що головною метою кожної зміни було прагнення зробити Україну сильнішою та безпечнішою.

Про це з посиланням на колишнього голову МВС України Ігоря Клименка передає Новини.LIVE.

Головні досягнення МВС та боротьба з корупцією

Серед ключових досягнень своєї команди Клименко назвав посилення бойової спроможності Національної гвардії, створення корпусів "Азов" і "Хартія", а також запуск Служби 112 та Єдиного реєстру зброї. Крім того, МВС реалізувало проєкт "Безбар’єрні автошколи", відкрило ліцеї для дітей захисників і розпочало формування безпечного середовища в школах.

Ексголова МВС підкреслив, що цифровізація держпослуг допомогла значно зменшити корупційні ризики у сервісних центрах та закупівлях. Також у міністерстві оновили управлінський склад, залучивши до керівництва людей із бойовим досвідом, та змінили підходи до реабілітації поранених бійців.

Клименко подякував рятувальникам, гвардійцям, прикордонникам і поліцейським, які щодня працюють у найнебезпечніших точках.

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"Дякую кожній і кожному, кому, озираючись назад, ніколи не буде соромно за свою роботу. Саме за цим принципом я працював і продовжуватиму працювати заради України", — підсумував він.