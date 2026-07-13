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Главная Новости дня З антиукраїнськими гаслами, але не проросійський: у Варшаві відбувся "Волинський марш"

З антиукраїнськими гаслами, але не проросійський: у Варшаві відбувся "Волинський марш"

Ua
Дата публикации 13 июля 2026 04:12
У Варшаві 12 липня 2026 року пройшов "Волинський марш" партії "Конфедерація корони польської"
"Волинський марш" у Варшаві 12 липня 2026 року. Фото: Суспільне/Оксана Сенів

У Варшаві 12 липня відбувся "Волинський марш", учасники якого закликали польську владу повністю припинити допомогу Україні. Організатором ходи виступила партія "Конфедерація корони польської", яку всередині країни часто критикують за проросійські погляди та антиукраїнську риторику. Самі мітингарі назвали акцію вшануванням пам'яті, проте під час руху колони вигукували гасла "Польща антибандерівська" та "Поляк у Польщі — господар!"

Про це з посиланням на Суспільне повідомляє Новини.LIVE.

Заклики проти допомоги Україні та критика уряду

Ультраправа партія "Конфедерація корони польської" влаштувала цю масштабну ходу до чергових роковин Волинської трагедії. Ця політична сила відома своєю антиукраїнською риторику та постійною критикою теперішньої польської влади.

На захід зібралися приблизно 500 людей. Організатори запевнили, що мітинг має на меті вшанувати пам'ять поляків, які загинули на Волині. Проте учасники акції швидко перейшли до політичних вимог і закликали офіційну Варшаву припинити будь-яку підтримку Києва, оскільки війну Росії проти України вони вважають виключно українською проблемой, яка не повинна обходити Польщу.

Окрім традиційних закидів, мітингарі вигукували образи на адресу України та вимагали припинити постачання: "Ані грама боєприпасів, ані літра мастила, оливи чи пального". Не обійшлося і без критики керівництва власної країни, на адресу якого лунали заклики: "Туск і Моравецький — на фронт Донецький".

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Контекст пам'ятної дати

У Польщі 11 липня вшановують жертв Волинської трагедії, яку польський народ називає "Волинською різаниною". На офіційному державному рівні цей день проголосили "Національним днем пам’яті жертв геноциду, вчиненого українськими націоналістами проти громадян Другої Речі Посполитої".

Польша Варшава Волынская трагедия
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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