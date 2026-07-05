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Главная Новости дня У Вашингтоні зі святкування Дня незалежності евакуюють людей через погодні умови

У Вашингтоні зі святкування Дня незалежності евакуюють людей через погодні умови

Ua
Дата публикации 5 июля 2026 04:42
У Вашингтоні через наближення шторму евакуювали гостей заходів до Дня незалежності
Термінова новина

Через небезпечні погодні умови у Вашингтоні 4 липня скасували феєрверки з нагоди Дня незалежності США. Насуваються шторм і гроза. Людей, які брали участь у святкових заходах, закликали евакуюватися. 

Про це з посиланням на речницю Freedom 250 Даніель Альварес передає Новини.LIVE.

Що відомо про евакуацію у Вашингтоні 

"Безпека наших гостей, артистів і персоналу є нашим головним пріоритетом... У зв'язку з наближенням бурі всіх гостей закликають евакуюватися з території проведення заходу та знайти тимчасове укриття в найближчих будівлях", — йдеться в повідомленні.

Перечекати негоду можна в будівлях Міністерства торгівлі, Міністерства освіти, Міністерства сільського господарства, Податкової служби (IRS), будівлі "Голосу Америки" (VOA), Меморіалу Томаса Джефферсона, Національному музею американської історії, Національному музею природознавства, Національному музею афроамериканської історії та культури, Будівлі Рональда Рейгана.

Громадян закликають зберігати спокій, виконувати вказівки правоохоронців і персоналу заходу, стежити за оновленнями на офіційних каналах Freedom 250.

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Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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