Зеленський: Україна та ЄС створять Європейську антибалістичну систему

Президен

Президент Володимир Зеленський анонсував важливі домовленості з Німеччиною. Він заявив, що Україна та ЄС сьогодні зроблять перший крок до створення майбутньої Європейської антибалістичної системи, Також він висловив сподівання, що найближчим часом Україна відкриє всі шість переговорних кластерів на шляху до членства в ЄС.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

Новина доповнюється...