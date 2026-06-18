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Главная Новости дня Зеленський: Україна та ЄС створять Європейську антибалістичну систему

Зеленський: Україна та ЄС створять Європейську антибалістичну систему

Ua
Дата публикации 18 июня 2026 12:48
Зеленський: Україна та ЄС створять Європейську антибалістичну систему
Президен

Президент Володимир Зеленський анонсував важливі домовленості з Німеччиною. Він заявив, що Україна та ЄС сьогодні зроблять перший крок до створення майбутньої Європейської антибалістичної системи, Також він висловив сподівання, що найближчим часом Україна відкриє всі шість переговорних кластерів на шляху до членства в ЄС.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

Новина доповнюється...

 

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Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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