Тернопіль атакували 50 "Шахедів": є влучання та постраждалі

Над Тернополем сьогодні було зафіксовано понад 50 "Шахедів". Внаслідок атаки є влучання у промислові та інфраструктурні об'єкти міста. 10 людей отримали поранення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на мера Тернополя Сергія Надала.

"Станом на цю хвилину відомо про 10 поранених. Серед них є люди у важкому стані. Усім постраждалим надається медична допомога. Інформації про загиблих немає", – йдеться в повідомленні.

