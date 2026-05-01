Тернопіль атакували 50 "Шахедів": є влучання та постраждалі
Дата публикации 1 мая 2026 15:36
Термінова новина
Над Тернополем сьогодні було зафіксовано понад 50 "Шахедів". Внаслідок атаки є влучання у промислові та інфраструктурні об'єкти міста. 10 людей отримали поранення.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на мера Тернополя Сергія Надала.
"Станом на цю хвилину відомо про 10 поранених. Серед них є люди у важкому стані. Усім постраждалим надається медична допомога. Інформації про загиблих немає", – йдеться в повідомленні.
Новина доповнюється
Читайте также:
Реклама