Мюнхенька конференція безпеки - Зеленський розповів, скільки полонених є в України та РФ

У російському полоні перебуває сім тисяч українців. Україна ж утримує понад чотири тисячі росіян.

Про це заявив президент України Володимир на пресконференції в Мюнхені у суботу, 14 лютого, де працює кореспондент Новини.LIVE Галина Остаповець.

Україна готова провести обмін полоненими

"У росіян сім тисяч наших полонених, у нас понад чотири тисячі", — сказав він.

Також глава держави зазначив, що Україна готова провести обмін полоненими.

"Ми готові провести обмін. Якщо вони будуть готові "всіх на всіх" — супер, якщо тисячу на тисячу — не чудово, але добре. Але навіть якщо вони готові 100 на 100 — будь-який крок для нас є позитивним рішенням", — додав Зеленський.

