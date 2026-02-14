Мюнхенька конференція безпеки - Зеленський розповів, скільки полонених є в України та РФ

Зеленський розповів, скільки полонених перебуває в Україні та РФ
У російському полоні перебуває сім тисяч українців. Україна ж утримує понад чотири тисячі росіян.
Про це заявив президент України Володимир на пресконференції в Мюнхені у суботу, 14 лютого, де працює кореспондент Новини.LIVE Галина Остаповець.
Україна готова провести обмін полоненими
"У росіян сім тисяч наших полонених, у нас понад чотири тисячі", — сказав він.
Також глава держави зазначив, що Україна готова провести обмін полоненими.
"Ми готові провести обмін. Якщо вони будуть готові "всіх на всіх" — супер, якщо тисячу на тисячу — не чудово, але добре. Але навіть якщо вони готові 100 на 100 — будь-який крок для нас є позитивним рішенням", — додав Зеленський.
