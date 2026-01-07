Видео
Главная Новости дня Чи готова Росія до припинення вогню — Зеленський відповів

Чи готова Росія до припинення вогню — Зеленський відповів

Ua
Дата публикации 7 января 2026 15:38
Коли може бути припинення вогню
Термінова новина

Представники Сполучених Штатів Америки ведуть перемовини з Росією щодо припинення вогню в Україні. Проте поки чітких відповідей немає.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів журналістам під час спілкування голосовими повідомленнями у чаті Офісу президента у середу, 7 січня.

Читайте также:

"Американці точно ведуть перемовини з "рускіми". Проговорюють різні варіанти. Відповім дуже просто, що поки що Росія крутить носом, але партнери в нас достатньо сильні, деякі з них особливо, і можуть носа відкрутити, якщо захочуть", – сказав він.

Новина доповнюється

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
