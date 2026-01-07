Коли може бути припинення вогню

Чи готова Росія до припинення вогню — Зеленський відповів
Представники Сполучених Штатів Америки ведуть перемовини з Росією щодо припинення вогню в Україні. Проте поки чітких відповідей немає.
Про це президент України Володимир Зеленський розповів журналістам під час спілкування голосовими повідомленнями у чаті Офісу президента у середу, 7 січня.
"Американці точно ведуть перемовини з "рускіми". Проговорюють різні варіанти. Відповім дуже просто, що поки що Росія крутить носом, але партнери в нас достатньо сильні, деякі з них особливо, і можуть носа відкрутити, якщо захочуть", – сказав він.
