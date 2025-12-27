Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленський відповів скільки ракет і дронів запустила РФ вночі

Зеленський відповів скільки ракет і дронів запустила РФ вночі

Ua
Дата публикации 27 декабря 2025 10:49
Атака на Україну 27 грудня - скільки ракет та дронів запустила Росія
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Російські окупанти в ніч проти 27 грудня запустили по Україні майже 500 дронів та 40 ракет, зокрема "Кинджали". Основна мішень — це енергетика та цивільна інфраструктура Києва.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у суботу, 27 грудня.

Реклама
Читайте также:

Наслідки атаки 27 грудня — під завалами може бути людина

"На жаль, є влучання та пошкоджені звичайні житлові будинки. Під завалами одного з них рятувальники шукають людину. У деяких районах столиці та області відсутнє електропостачання, опалення. Зараз триває ліквідація пожеж", — йдеться в повідомленні.

атака 27 грудня
Пожежа після атаки. Фото: ДСНС

Президент зазначив, що вже на деяких енергетичних обʼєктах почали працювати ремонтні бригади, на інших персонал в укриттях — рятувальники й ремонтники почнуть роботи одразу після відбоїв повітряних тривог.

"Багато було питань цими днями. А де ж російська відповідь на пропозиції закінчити війну, які були надані Сполученими Штатами та світом? Російські представники ведуть довгі розмови, але в реальності за них говорять "Кинджали" та "шахеди". Це є справжнє ставлення Путіна та його оточення. Вони не хочуть закінчувати війну та намагаються використати кожну можливість, щоб завдати більше болю Україні та збільшити свій тиск на інших у світі", — наголосив Зеленський.

Глава держави наголосив, що на Росію партнери здійснюють мало тиску.

пошкоджений будинок
 Наслідки російської атаки на будинок у Дніпровському районі. Фото: Нацполіція

"Якщо Росія навіть різдвяний та новорічний час перетворює на час знищених будинків та спалених квартир, зруйнованих електростанцій, то на цю хвору активність можна відповісти тільки дійсно сильними кроками. Америка має цю можливість, Європа має цю можливість, багато з наших партнерів мають цю можливість. Головне — скористатися", — додав він.

Президент подякував кожній країні, яка допомагає Україні. Проте наголосив, що постачання ракет для ППО має бути достатнім і вчасним.

рятувальник
Рятувальник ліквідовує пожежу. Фото: ДСНС

"Про безпеку мають подбати сильні світу цього, і ми будемо говорити, зокрема, про це сьогодні і завтра з лідерами Європи, з премʼєр-міністром Канади та з президентом Сполучених Штатів. Дякую всім, хто з Україною!", — додав він.

Новина доповнюється

 

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации