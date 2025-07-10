Взрывы в Черновцах 10 июля - что известно

Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: zbruc.eu

Российские войска в четверг, 10 июля, атаковали Черновцы. В городе раздаются взрывы, работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщил председатель ОВА Руслан Запаранюк в Telegram.

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Атака на Черновцы 10 июля

Глава ОГА предупреждал о нарушении воздушного пространства Буковины вражеским объектом и призвал жителей находиться в укрытиях.

Скриншот поста Запаранюка

Позже он сообщил, что в городе работает ПВО, а угроза для жителей продолжается.

Скриншот поста Запаранюка

Отметим, что по состоянию на 15:00 воздушная тревога объявлена в Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, в результате российского обстрела Киева погибли два человека.

Также известно о 22 пострадавших из-за ночной атаки РФ на столицу.