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Главная Новости дня В Черновцах раздаются взрывы, работает ПВО

В Черновцах раздаются взрывы, работает ПВО

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Дата публикации 10 июля 2025 14:54
Взрывы в Черновцах 10 июля - что известно
Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: zbruc.eu

Российские войска в четверг, 10 июля, атаковали Черновцы. В городе раздаются взрывы, работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщил председатель ОВА Руслан Запаранюк в Telegram.

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Глава ОГА предупреждал о нарушении воздушного пространства Буковины вражеским объектом и призвал жителей находиться в укрытиях.

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Скриншот поста Запаранюка

Позже он сообщил, что в городе работает ПВО, а угроза для жителей продолжается.

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Скриншот поста Запаранюка

Отметим, что по состоянию на 15:00 воздушная тревога объявлена в Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

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Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, в результате российского обстрела Киева погибли два человека.

Также известно о 22 пострадавших из-за ночной атаки РФ на столицу.

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Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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