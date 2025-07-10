Взрывы в Черновцах 10 июля - что известно

В Черновцах раздаются взрывы, работает ПВО
Российские войска в четверг, 10 июля, атаковали Черновцы. В городе раздаются взрывы, работает противовоздушная оборона.
Об этом сообщил председатель ОВА Руслан Запаранюк в Telegram.
Атака на Черновцы 10 июля
Глава ОГА предупреждал о нарушении воздушного пространства Буковины вражеским объектом и призвал жителей находиться в укрытиях.
Позже он сообщил, что в городе работает ПВО, а угроза для жителей продолжается.
Отметим, что по состоянию на 15:00 воздушная тревога объявлена в Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях.
Напомним, в результате российского обстрела Киева погибли два человека.
Также известно о 22 пострадавших из-за ночной атаки РФ на столицу.
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