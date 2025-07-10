Вибухи в Чернівцях 10 липня - що відомо

У Чернівцях лунають вибухи, працює ППО
Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 14:54
Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: zbruc.eu
Російські війська у четвер, 10 липня, атакували Чернівці. У місті лунають вибухи, працює протиповітряна оборона.
Про це повідомив голова ОВА Руслан Запаранюк у Telegram.
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Атака на Чернівці 10 липня
Голова ОВА попереджав про порушення повітряного простору Буковини ворожим обʼєктом та закликав мешканців перебувати в укриттях.
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Згодом він повідомив, що в місті працює ППО, а загроза для мешканців триває.
Зазначимо, що станом на 15:00 повітряна тривога оголошена у Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській та Хмельницькій областях.
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Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Києва загинули дві людини.
Також відомо про 22 постраждалих через нічну атаку РФ на столицю.
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