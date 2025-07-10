Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Чернівцях лунають вибухи, працює ППО

У Чернівцях лунають вибухи, працює ППО

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 14:54
Вибухи в Чернівцях 10 липня - що відомо
Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: zbruc.eu

Російські війська у четвер, 10 липня, атакували Чернівці. У місті лунають вибухи, працює протиповітряна оборона.

Про це повідомив голова ОВА Руслан Запаранюк у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Атака на Чернівці 10 липня

Голова ОВА попереджав про порушення повітряного простору Буковини ворожим обʼєктом та закликав мешканців перебувати в укриттях.

Реклама
null
Скриншот допису Запаранюка

Згодом він повідомив, що в місті працює ППО, а загроза для мешканців триває.

null
Скриншот дописів Запаранюка

Зазначимо, що станом на 15:00 повітряна тривога оголошена у Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Реклама
null
Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Києва загинули дві людини.

Також відомо про 22 постраждалих через нічну атаку РФ на столицю.

вибух Чернівці обстріли війна в Україні атака
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації