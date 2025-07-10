Вибухи в Чернівцях 10 липня - що відомо

Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: zbruc.eu

Російські війська у четвер, 10 липня, атакували Чернівці. У місті лунають вибухи, працює протиповітряна оборона.

Про це повідомив голова ОВА Руслан Запаранюк у Telegram.

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Атака на Чернівці 10 липня

Голова ОВА попереджав про порушення повітряного простору Буковини ворожим обʼєктом та закликав мешканців перебувати в укриттях.

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Скриншот допису Запаранюка

Згодом він повідомив, що в місті працює ППО, а загроза для мешканців триває.

Скриншот дописів Запаранюка

Зазначимо, що станом на 15:00 повітряна тривога оголошена у Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

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Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Києва загинули дві людини.

Також відомо про 22 постраждалих через нічну атаку РФ на столицю.