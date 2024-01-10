Посольство Украины в Лондоне призвало украинцев встать на военный учет

Посольство Украины в Лондоне. Фото: Reuters

Посольство Украины в Лондоне обратилось к украинцам, находящимся за рубежом, с призывом зарегистрироваться на военную службу. При этом, консульство ссылается на поставление Кабмина от №1487 от 30 декабря 2022 года).

Об этом сообщает пресс-служба посольства.

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В официальном сообщении говорится, что согласно действующему закону, призывники, лица, обязанные к военной службе, и резервисты обязаны регистрироваться для военной службы, если они покидают Украину более чем на три месяца, и делать это нужно в украинских дипломатических представительствах за границей.

Эта процедура должна быть выполнена в течение семи дней после прибытия в страну пребывания.

В консульстве уточнили, что в настоящее время нет ограничений на банковские или консульские услуги за несоблюдение этих правил, однако Кабинет Министров предлагает ввести такие ограничения в своем новом законопроекте.

"Информация о лицах призывного возраста (18-65 лет), принимаемых временный консульский учет в Посольстве, одновременно включается в военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, который ведется учреждением", — говорится в сообщении.

Сообщение посольства Украины в Лондоне. Фото: скриншот

Напомним, что у Украины нет механизмов мобилизации мужчин, которые находятся за границей. Если власти все же будут пытаться экстрадировать украинцев, то это будет "очень мощным выстрелом себе в ногу" и поводом для раскрутки российской пропаганды.

Также мы сообщали, что законопроект о мобилизации в Украине, вызвавший много споров, возможно, будет изменён. Предполагается исключение положения о замораживании банковских счетов граждан, которые уклоняются от мобилизации.