Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Посольство Украины в Лондоне призвало украинцев встать на военный учет arrow

Посольство Украины в Лондоне призвало украинцев встать на военный учет

10 января 2024 13:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Посольство Украины в Лондоне призвало украинцев встать на военный учет
Посольство Украины в Лондоне. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Посольство Украины в Лондоне обратилось к украинцам, находящимся за рубежом, с призывом зарегистрироваться на военную службу. При этом, консульство ссылается на поставление Кабмина от №1487 от 30 декабря 2022 года).

Об этом сообщает пресс-служба посольства.

Читайте также:

Украинцев за границей призывают встать на военный учет

В официальном сообщении говорится, что согласно действующему закону, призывники, лица, обязанные к военной службе, и резервисты обязаны регистрироваться для военной службы, если они покидают Украину более чем на три месяца, и делать это нужно в украинских дипломатических представительствах за границей.

Эта процедура должна быть выполнена в течение семи дней после прибытия в страну пребывания.

В консульстве уточнили, что в настоящее время нет ограничений на банковские или консульские услуги за несоблюдение этих правил, однако Кабинет Министров предлагает ввести такие ограничения в своем новом законопроекте.

"Информация о лицах призывного возраста (18-65 лет), принимаемых временный консульский учет в Посольстве, одновременно включается в военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, который ведется учреждением", — говорится в сообщении.

Посольство Украины в Лондоне
Сообщение посольства Украины в Лондоне. Фото: скриншот

Напомним, что у Украины нет механизмов мобилизации мужчин, которые находятся за границей. Если власти все же будут пытаться экстрадировать украинцев, то это будет "очень мощным выстрелом себе в ногу" и поводом для раскрутки российской пропаганды.

Также мы сообщали, что законопроект о мобилизации в Украине, вызвавший много споров, возможно, будет изменён. Предполагается исключение положения о замораживании банковских счетов граждан, которые уклоняются от мобилизации. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

Актуальное по теме