Посольство України в Лондоні закликало українців стати на військовий облік

Посольство України у Лондоні. Фото: Reuters

Посольство України в Лондоні звернулося до українців, які перебувають за кордоном, із закликом зареєструватися на військову службу. При цьому консульство посилається на постанову Кабміну від №1487 від 30 грудня 2022 року).

Про це повідомляє пресслужба посольства.

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В офіційному повідомленні йдеться, що згідно з чинним законом призовники, особи, зобов'язані до військової служби, та резервісти зобов'язані реєструватися для військової служби, якщо вони залишають Україну більш ніж на три місяці, і робити це потрібно в українських дипломатичних представництвах за кордоном.

Ця процедура має бути виконана протягом семи днів після прибуття до країни перебування.

У консульстві уточнили, що наразі немає обмежень на банківські чи консульські послуги за недотримання цих правил, проте Кабінет Міністрів пропонує запровадити такі обмеження у своєму новому законопроєкті.

"Інформація про осіб призовного віку (18-65 років), які приймаються тимчасовим консульським обліком у Посольстві, одночасно включається до військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, який ведеться установою", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення посольства України у Лондоні. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Україна не має механізмів мобілізації чоловіків, які перебувають за кордоном. Якщо влада все ж таки намагатиметься екстрадувати українців, то це буде "дуже потужним пострілом собі в ногу" і приводом для розкручування російської пропаганди.

Також ми повідомляли, що законопроєкт про мобілізацію в Україні, який викликав багато суперечок, можливо, буде змінено. Передбачається виняток положення про заморожування банківських рахунків громадян, які ухиляються від мобілізації.