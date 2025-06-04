Обстрелы Украины - посольство США предупредило о возможной атаке

Последствия обстрелов России по украинским городам. Фото: Донецкая ОГА

Посольство США в Украине обратилось к своим гражданам с предупреждением об усилении угрозы масштабных воздушных атак со стороны России. В случае тревоги стоит сразу переместиться в укрытие.

Об этом сообщили в посольстве США в среду, 4 июня.

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В посольстве подчеркнули, что сейчас сохраняется постоянная угроза значительных воздушных атак, и призвали американцев, которые находятся в Украине, проявлять максимальную осторожность.

"Посольство США в Киеве призывает граждан США проявлять соответствующую осторожность. Как всегда, рекомендуем быть готовыми пройти к укрытию сразу в случае объявления воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 3 июня Одесса подверглась ракетному удару со стороны России, в результате которого были повреждены 20 домов. На местах поражения специалисты оказывают пострадавшим консультации по вопросам оформления материальной поддержки.

Кроме того, украинские бойцы из Морской охраны Госпогранслужбы показали, как ликвидировали российский беспилотник еще на подлете, не дав ему приблизиться к суше.