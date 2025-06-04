Обстріли України - посольство США попередило про можливу атаку

Посольство США попереджає про загрозу нового обстрілу РФ
Посольство США в Україні звернулося до своїх громадян з попередженням про посилення загрози масштабних повітряних атак з боку Росії. У разі тривоги варто одразу переміститися в укриття.
Про це повідомили у посольстві США у середу, 4 червня.
США попередили про можливий обстріл з боку РФ
У посольстві підкреслили, що зараз зберігається постійна загроза значних повітряних атак, і закликали американців, які перебувають в Україні, виявляти максимальну обережність.
"Посольство США у Києві закликає громадян США виявляти відповідну обережність. Як завжди, рекомендуємо бути готовими йти до укриття відразу у разі оголошення повітряної тривоги", — говориться у повідомленні.
Нагадаємо, що у ніч проти 3 червня Одеса зазнала ракетного удару з боку Росії, внаслідок якого було пошкоджено 20 будинків. На місцях ураження фахівці надають постраждалим консультації з питань оформлення матеріальної підтримки.
Крім того, українські бійці з Морської охорони держприкордонслужби показали, як ліквідували російський безпілотник ще на підльоті, не давши йому наблизитися до суші.
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