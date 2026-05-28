Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Посольство США официально опровергло заявление об эвакуации из Киева

Посольство США официально опровергло заявление об эвакуации из Киева

Ua ru
Дата публикации 28 мая 2026 10:37
Посольство США официально опровергло заявление о своей эвакуации из Киева
Работники посольства в Киеве. Фото: x.com/USEmbassyKyiv

Посольство США официально опровергло заявление о своей эвакуации из Киева на фоне угроз России об обстрелах. Дипломатическое ведомство работает в обычном режиме без каких-либо изменений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на посольство США.

Заявление посольства США

"Посольство США открыто. Никаких изменений в нашей деятельности нет, а все другие сообщения являются ложными", — говорится в сообщении.

Там заявили, что для Государственного департамента нет высшего приоритета, чем безопасность американцев, поэтому состояние безопасности посольства в Киеве пересматривают регулярно.

"Мы повторяем наш призыв, что американцы не должны путешествовать в Украину по любой причине из-за вооруженного конфликта", — отметили в дипломатическом ведомстве.

Читайте также:

Что предшествовало

Как писали Новини.LIVE, накануне Кая Каллас заявила о выезде посольства США из Киева. По ее словам, это связано с угрозами РФ об обстрелах столицы.

Однако в МИД Украины и в Офисе президента эту информацию отрицали. Так, советник президента Украины Дмитрий Литвин предположил, что слова Каллас могли касаться выезда дипломатов накануне удара по Киеву 24 мая.

Отметим, что 25 мая в России заявили, что "приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве и других местах". Противник предупредил иностранных граждан и заявил о "необходимости как можно скорее покинуть город".

США Киев эвакуация посольство
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации