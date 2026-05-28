Фото: x.com/USEmbassyKyiv

Посольство США официально опровергло заявление о своей эвакуации из Киева на фоне угроз России об обстрелах. Дипломатическое ведомство работает в обычном режиме без каких-либо изменений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на посольство США.

Заявление посольства США

"Посольство США открыто. Никаких изменений в нашей деятельности нет, а все другие сообщения являются ложными", — говорится в сообщении.

Там заявили, что для Государственного департамента нет высшего приоритета, чем безопасность американцев, поэтому состояние безопасности посольства в Киеве пересматривают регулярно.

"Мы повторяем наш призыв, что американцы не должны путешествовать в Украину по любой причине из-за вооруженного конфликта", — отметили в дипломатическом ведомстве.

Что предшествовало

Как писали Новини.LIVE, накануне Кая Каллас заявила о выезде посольства США из Киева. По ее словам, это связано с угрозами РФ об обстрелах столицы.

Однако в МИД Украины и в Офисе президента эту информацию отрицали. Так, советник президента Украины Дмитрий Литвин предположил, что слова Каллас могли касаться выезда дипломатов накануне удара по Киеву 24 мая.

Отметим, что 25 мая в России заявили, что "приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве и других местах". Противник предупредил иностранных граждан и заявил о "необходимости как можно скорее покинуть город".