Посольство США офіційно спростувало заяву про евакуацію з Києва

Посольство США офіційно спростувало заяву про евакуацію з Києва

Дата публікації: 28 травня 2026 10:37
Посольство США офіційно спростувало заяву про свою евакуацію з Києва
Працівники посольства в Києві. Фото: x.com/USEmbassyKyiv

Посольство США офіційно спростувало заяву про свою евакуацію з Києва на тлі погроз Росії про обстріли. Дипломатичне відомство працює у звичайному режимі без будь-яких змін.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на посольство США.

Заява посольства США

"Посольство США відкрите. Жодних змін у нашій діяльності немає, а всі інші повідомлення є неправдивими", — йдеться у повідомленні.

Там заявили, що для Державного департаменту немає вищого пріоритету, ніж безпека американців, тому стан безпеки посольства у Києві переглядають регулярно. 

"Ми повторюємо наше закликання, що американці не повинні подорожувати до України з будь-якої причини через збройний конфлікт", — наголосили у дипломатичному відомстві.

Що передувало

Як писали Новини.LIVE, напередодні Кая Каллас заявила про виїзд посольства США з Києва. За її словами, це пов'язно з погрозами РФ про обстріли столиці. 

Однак в МЗС України та в Офісі президента цю інформацію заперечували. Так, радник президента України Дмитро Литвин припустив, що слова Каллас могли стосуватися виїзду дипломатів напередодні удару по Києву 24 травня. 

Зазначимо, що 25 травня в Росії заявили, що "приступають до послідовного нанесення системних ударів по підприємствах українського ВПК у Києві та інших місцях". Противник попередив іноземних громадян та заявив про "необхідність якомога швидше покинути місто".

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
