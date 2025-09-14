Посол Украины в Албании Владимир Шкуров перенес инфаркт

Посол Украины в Албании перенес инфаркт — в каком он состоянии
У посла Украины в Албании Владимира Шкурова случился сердечный приступ. Его срочно доставили в больницу Корчи, где оказали медицинскую помощь.
Об этом сообщает "Балканский обозреватель" в воскресенье, 14 сентября.
Сердечный приступ у Владимира Шкурова
По информации СМИ, Шкуров перенес инфаркт во время частного визита в село Воскопоя, что в районе Корча.
Сейчас состояние посла Украины в Албании стабильное. Ожидается, что его переведут в больницу в Тиране для более специализированного лечения.
"Источники в местной полиции подтверждают, что посол не находился с официальным визитом и не имел рабочей встречи в регионе Корча, а частным образом посетил туристическое место Воскопои вместе со своей женой", — говорится в сообщении.
