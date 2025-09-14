Посол України в Албанії Володимир Шкуров переніс інфаркт

Володимир Шкуров. Фото: facebook.com/BalkanObserverforUkraine

У посла України в Албанії Володимира Шкурова стався серцевий напад. Його терміново доставили до лікарні Корчі, де надали медичну допомогу.

Про це повідомляє "Балканський оглядач" у неділю, 14 вересня.

Серцевий напад у Володимира Шкурова

За інформацією ЗМІ, Шкуров переніс інфаркт під час приватного візиту до села Воскопоя, що в районі Корча.

Наразі стан посла України в Албанії стабільний. Очікується, що його переведуть до лікарні в Тирані для більш спеціалізованого лікування.

"Джерела в місцевій поліції підтверджують, що посол не перебував із офіційним візитом та не мав робочої зустрічі в регіоні Корча, а приватно відвідав туристичне місце Воскопої разом зі своєю дружиною", — йдеться у повідомленні.

Допис "Балканський оглядач". Фото: скриншот

