Головна Новини дня Посол України в Албанії переніс інфаркт — в якому він стані

Посол України в Албанії переніс інфаркт — в якому він стані

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 17:14
Посол України в Албанії Володимир Шкуров переніс інфаркт
Володимир Шкуров. Фото: facebook.com/BalkanObserverforUkraine

У посла України в Албанії Володимира Шкурова стався серцевий напад. Його терміново доставили до лікарні Корчі, де надали медичну допомогу.

Про це повідомляє "Балканський оглядач" у неділю, 14 вересня.

Читайте також:

Серцевий напад у Володимира Шкурова

За інформацією ЗМІ, Шкуров переніс інфаркт під час приватного візиту до села Воскопоя, що в районі Корча.

Наразі стан посла України в Албанії стабільний. Очікується, що його переведуть до лікарні в Тирані для більш спеціалізованого лікування.

"Джерела в місцевій поліції підтверджують, що посол не перебував із офіційним візитом та не мав робочої зустрічі в регіоні Корча, а приватно відвідав туристичне місце Воскопої разом зі своєю дружиною", — йдеться у повідомленні.

Допис "Балканський оглядач". Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одеській області зафіксували спалах кору. З початку 2025 року підтверджено майже 50 випадків.

А нещодавно у Львівській області зафіксували сьомий випадок ботулізму за рік. Йдеться про 75-річну жінку.

лікарні посол Україна Албанія інфаркт погане самопочуття
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
