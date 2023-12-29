Посол США отреагировала на массированные ракетные атаки по Украине

Посол США в Украине Бриджит Бринк. Фото: Украинский католический университет

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на массированные российские ракетные удары по Украине. Она также призвала немедленно предоставить Украине финансовую помощь.

Об этом Бриджит Бринк написала в сети "Х".

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"Это то, что украинцы видят на своих телефонах сегодня утром: и как следствие, миллионы мужчин, женщин и детей находятся в бомбоубежищах, когда Россия запускает ракеты по всей стране", — написала Бринк и прикрепила скриншот с экраном телефона, на котором видна куча уведомлений о воздушной тревоге в Киеве.

Скриншот с телефона. Сеть "Х" Бриджит Бринк

Она также подчеркнула, что Украина нуждается в финансировании уже сейчас, чтобы продолжить борьбу за собственную свободу в 2024 году.

Скриншот. Сеть "Х" Бриджит Бринк

Напомним, из-за массированной ракетной атаки РФ по Украине в общей сложности погибли 18 мирных людей. Еще 132 — ранены. По украинским городам оккупанты совершили 51 обстрел.

В частности, в Харькове и области погибли три человека, 13 мирных жителей получили ранения. В результате обстрела Днепра погибли пять человек, еще 28 получили ранения. Среди погибших — ребенок и полицейский.

В результате ракетных ударов во Львове поврежден многоквартирный дом и гражданская инфраструктура.

В Киеве в результате вражеского удара погибли три человека, 22 — травмированы. Также ранения получил один человек в Киевской области.

Мы также сообщали, что посол США в Украине Бриджит Бринк назвала варварским российский обстрел вокзала в Херсоне. Она также опубликовала фотографии поврежденного вагона.