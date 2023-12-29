Посол США відреагувала на масовані ракетні атаки по Україні
Посол США в Україні Бріджіт Брінк відреагувала на масовані російські ракетні удари по Україні. Вона також закликала негайно надати Україні фінансову допомогу.
Про це Бріджіт Брінк написала у мережі "Х".
Як посол США відреагувала на ракетні удари
"Це те, що українці бачать на своїх телефонах сьогодні вранці: і як наслідок, мільйони чоловіків, жінок і дітей перебувають у бомбосховищах, коли Росія запускає ракети по всій країні", — написала Брінк та прикріпила скриншот з екраном телефона, на якому видно купу сповіщень про повітряну тривогу у Києві.
Вона також наголосила, що Україна потребує фінансування вже зараз, аби продовжити боротьбу за власну свободу у 2024 році.
Нагадаємо, через масовану ракетну атаку РФ по Україні загалом загинули 18 мирних людей. Ще 132 — поранені. По українських містах окупанти здійснили 51 обстріл.
Зокрема, у Харкові та області загинуло троє людей, 13 мирних мешканців отримали поранення. Внаслідок обстрілу Дніпра загинули п'ять осіб, ще 28 — отримали поранення. Серед загиблих — дитина та поліцейський.
Внаслідок ракетних ударів у Львові пошкоджено багатоквартирний будинок та цивільну інфраструктуру.
У Києві внаслідок ворожого удару загинули троє людей, 22 — травмовані. Також поранення отримала одна людина в Київській області.
Ми також повідомляли, що посол США в Україні Бріджит Брінк назвала варварським російський обстріл вокзалу у Херсоні. Вона також опублікувала фото пошкодженого вагона.
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