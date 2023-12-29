Посол США відреагувала на масовані ракетні атаки по Україні

Посол США в Україні Бріджіт Брінк. Фото: Український католицький університет

Посол США в Україні Бріджіт Брінк відреагувала на масовані російські ракетні удари по Україні. Вона також закликала негайно надати Україні фінансову допомогу.

Про це Бріджіт Брінк написала у мережі "Х".

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"Це те, що українці бачать на своїх телефонах сьогодні вранці: і як наслідок, мільйони чоловіків, жінок і дітей перебувають у бомбосховищах, коли Росія запускає ракети по всій країні", — написала Брінк та прикріпила скриншот з екраном телефона, на якому видно купу сповіщень про повітряну тривогу у Києві.

Скриншот з телефона. Мережа "Х" Бріджіт Брінк

Вона також наголосила, що Україна потребує фінансування вже зараз, аби продовжити боротьбу за власну свободу у 2024 році.

Скриншот. Мережа "Х" Бріджіт Брінк

Нагадаємо, через масовану ракетну атаку РФ по Україні загалом загинули 18 мирних людей. Ще 132 — поранені. По українських містах окупанти здійснили 51 обстріл.

Зокрема, у Харкові та області загинуло троє людей, 13 мирних мешканців отримали поранення. Внаслідок обстрілу Дніпра загинули п'ять осіб, ще 28 — отримали поранення. Серед загиблих — дитина та поліцейський.

Внаслідок ракетних ударів у Львові пошкоджено багатоквартирний будинок та цивільну інфраструктуру.

У Києві внаслідок ворожого удару загинули троє людей, 22 — травмовані. Також поранення отримала одна людина в Київській області.

Ми також повідомляли, що посол США в Україні Бріджит Брінк назвала варварським російський обстріл вокзалу у Херсоні. Вона також опублікувала фото пошкодженого вагона.