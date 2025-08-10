Уитакер: Никакие территории не будут отданы без боя

Посол США при НАТО Мэтт Уитакер. Фото: CNN

Посол США при НАТО Мэтт Уитакер заявил, что никакие большие участки украинской территории не будут переданы без борьбы или получения на поле боя. Он подчеркнул, что война должна завершиться, и потенциальная сделка может спасти тысячи жизней. В то же время дипломат подчеркнул, что любые договоренности должны учитывать реалии фронта.

Об этом посол США при НАТО Мэтт Уитакер сообщил в эфире CNN.

Уитакер о территориальных уступках Украины

"Никакие большие участки не будут просто отданы, если за них не боролись или не получили на поле боя", — подчеркнул Уитакер, комментируя вопрос возможных территориальных уступок Украины в условиях войны с Россией.

Он отметил, что завершение войны является приоритетом для всех сторон и потенциальное соглашение, которое позволит остановить боевые действия, могло бы сохранить жизни тысяч украинцев.

"Война должна закончиться. И если это произойдет через соглашение, которое спасет тысячи жизней, это будет значительным достижением", — сказал дипломат.

В то же время посол подчеркнул, что любые договоренности должны быть результатом реальной ситуации на фронте, а не односторонних уступок. Он подчеркнул, что международное сообщество внимательно следит за развитием событий и понимает, что Украина борется не только за собственные границы, но и за безопасность всей Европы.

Напомним, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил: администрация в Вашингтоне работает над поиском компромиссной формулы для установления перемирия между Украиной и Россией. В то же время он отметил, что любые возможные уступки, которые могут быть обсуждены, вряд ли удовлетворят все стороны конфликта.

Ранее мы также информировали, что сенатор-республиканец Линдси Грэм выразил мнение, что полное вытеснение российских войск с территории Украины маловероятно. Политик прогнозирует, что в результате договоренностей может произойти обмен территориями.