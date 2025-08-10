Уитакер: Никакие территории не будут отданы без боя

Посол США при НАТО сделал заявление про территориальные уступки
Посол США при НАТО Мэтт Уитакер заявил, что никакие большие участки украинской территории не будут переданы без борьбы или получения на поле боя. Он подчеркнул, что война должна завершиться, и потенциальная сделка может спасти тысячи жизней. В то же время дипломат подчеркнул, что любые договоренности должны учитывать реалии фронта.
Об этом посол США при НАТО Мэтт Уитакер сообщил в эфире CNN.
Уитакер о территориальных уступках Украины
"Никакие большие участки не будут просто отданы, если за них не боролись или не получили на поле боя", — подчеркнул Уитакер, комментируя вопрос возможных территориальных уступок Украины в условиях войны с Россией.
Он отметил, что завершение войны является приоритетом для всех сторон и потенциальное соглашение, которое позволит остановить боевые действия, могло бы сохранить жизни тысяч украинцев.
"Война должна закончиться. И если это произойдет через соглашение, которое спасет тысячи жизней, это будет значительным достижением", — сказал дипломат.
В то же время посол подчеркнул, что любые договоренности должны быть результатом реальной ситуации на фронте, а не односторонних уступок. Он подчеркнул, что международное сообщество внимательно следит за развитием событий и понимает, что Украина борется не только за собственные границы, но и за безопасность всей Европы.
Напомним, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил: администрация в Вашингтоне работает над поиском компромиссной формулы для установления перемирия между Украиной и Россией. В то же время он отметил, что любые возможные уступки, которые могут быть обсуждены, вряд ли удовлетворят все стороны конфликта.
Ранее мы также информировали, что сенатор-республиканец Линдси Грэм выразил мнение, что полное вытеснение российских войск с территории Украины маловероятно. Политик прогнозирует, что в результате договоренностей может произойти обмен территориями.
