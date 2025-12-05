Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Посол Швейцарии тестировал симулятор авто в Чернигове — видео

Посол Швейцарии тестировал симулятор авто в Чернигове — видео

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 13:40
Посол Швейцарии посетил школьный хаб и испытал симулятор
Посол Швейцарии Феликс Бауманн. Фото иллюстративное: Тернопольская облгосадминистрация/Facebook

Посол Швейцарии в Украине Феликс Бауманн посетил открытие черниговского профориентационного школьного хаба. Этот проект ориентирован на реформу старшей профильной школы.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама
Читайте также:

Швейцария инвестирует в черниговский хаб

На открытии 10-го профориентационного хаба в Чернигове присутствовал посол Швейцарии в Украине Феликс Бауманн. Это событие состоялось состоялось в контексте проекта реформирования старшей профильной школы. Он направлен на популяризацию рабочих профессий. Известно, что в настоящее время эти профессии выбирают лишь 35% украинцев, тогда как в Швейцарии — до 70%.

Профориентационные хабы уже открыты в шести областях Украины. Известно, что инвестиции Швейцарии в программу — 1,9 млн швейцарских франков. Об этом сообщил сам Бауманн — на открытии хаба он лично протестировал симулятор грузовика, сидя за рулем виртуального авто. В следующем году этот проект будут расширять в 400 общинах.

В Николаеве изменили правила школьного питания — это произошло из-за роста нагрузки на кухню. После введения бесплатных обедов для всех учеников кухни не успевали подавать блюда вовремя.

Гетманцев рассказал о принятии госбюджета на 2026 год — зарплаты учителей значительно увеличатся.

посол Швейцария Чернигов профессии школа
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации