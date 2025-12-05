Посол Швейцарии посетил школьный хаб и испытал симулятор

Посол Швейцарии Феликс Бауманн. Фото иллюстративное: Тернопольская облгосадминистрация/Facebook

Посол Швейцарии в Украине Феликс Бауманн посетил открытие черниговского профориентационного школьного хаба. Этот проект ориентирован на реформу старшей профильной школы.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Швейцария инвестирует в черниговский хаб

На открытии 10-го профориентационного хаба в Чернигове присутствовал посол Швейцарии в Украине Феликс Бауманн. Это событие состоялось состоялось в контексте проекта реформирования старшей профильной школы. Он направлен на популяризацию рабочих профессий. Известно, что в настоящее время эти профессии выбирают лишь 35% украинцев, тогда как в Швейцарии — до 70%.

Профориентационные хабы уже открыты в шести областях Украины. Известно, что инвестиции Швейцарии в программу — 1,9 млн швейцарских франков. Об этом сообщил сам Бауманн — на открытии хаба он лично протестировал симулятор грузовика, сидя за рулем виртуального авто. В следующем году этот проект будут расширять в 400 общинах.

