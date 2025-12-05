Посол Швейцарії відвідав шкільний хаб і випробував симулятор

Посол Швейцарії Фелікс Бауманн. Фото ілюстративне: Тернопільська облдержадміністрація/Facebook

Посол Швейцарії в Україні Фелікс Бауманн відвідав відкриття чернігівського профорієнтаційного шкільного хабу. Цей проєкт орієнтовано на реформу старшої профільної школи.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець у п'ятницю, 5 грудня.

Реклама

Читайте також:

Швейцарія інвестує у чернігівський хаб

На відкритті 10-го профорієнтаційного хабу у Чернігові був присутній посол Швейцарії в Україні Фелікс Бауманн. Ця подія відбулася у контексті проекту реформування старшої профільної школи. Він направлений на популяризацію робітничих професій. Відомо, що в даний час ці професії обирають лише 35% українців, тоді як у Швейцарії — до 70%.

Профорієнтаційні хаби вже відкриті у шести областях України. Відомо, що інвестиції Швейцарії у програму — 1,9 млн швейцарських франків. Про це повідомив сам Бауманн — на відкритті хабу він особисто протестував симулятор вантажівки, сидячи за кермом віртуального авто. Наступного року цей проєкт розширюватимуть у 400 громадах.

У Миколаєві змінили правила шкільного харчування — це відбулося через ріст навантаження на кухню. Після запровадження безкоштовних обідів для всіх учнів кухні не встигали подавати страви вчасно.

Гетманцев розповів про ухвалення держбюджету на 2026 рік — зарплати вчителів значно збільшаться.