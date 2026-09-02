Посол Франции в Харькове: детям важно учиться вместе в безопасных условиях

Переводчик с французского языка и Брис Рокфей. Фото: Анна Шоферова/Новини.LIVE

В Харькове открылась новая подземная школа в Слободском районе, созданная при поддержке французской организации. Посол Франции в Украине Брис Рокфей подчеркнул, что в условиях войны детям важно иметь возможность учиться очно, общаться со сверстниками и учителями, а также социализироваться в безопасной среде.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Анна Шоферова.

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Посол Франции объяснил важность подземных школ

Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в Украине Брис Рокфей заявил, что очное обучение играет важную роль для украинских детей, особенно в условиях полномасштабной войны.

Он подчеркнул, что школьники должны иметь возможность не только получать образование, но и поддерживать живое общение со сверстниками и педагогами. Именно поэтому, по мнению дипломата, необходимо создавать безопасные условия для возвращения детей к очному обучению.

"Мы убеждены в важности дать нашим детям возможность учиться вместе в очном режиме. Возможность общаться, обмениваться мнениями, социализация — это важно как для учеников, так и для учителей. Этот живой контакт жизненно необходим", — сказал Брис Рокфей.

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Посол заявил, что в Харькове необходимо открывать больше безопасных образовательных пространств, поскольку потребность в них остается высокой.

Он также поблагодарил городские власти Харькова за содействие в реализации проектов, направленных на обеспечение детям возможности учиться офлайн в безопасных условиях.

Новая подземная школа в Слободском районе стала одним из таких проектов. Её создание при поддержке французской стороны должно обеспечить дополнительные места для обучения харьковских школьников и дать им возможность находиться вместе во время образовательного процесса.

Последние новости Харькова

Новини.LIVE сообщали, что Игорь Терехов сообщил, что в этом году в Харькове в первый класс пошли около 5 тысяч детей — примерно на 500 меньше, чем в прошлом году. Общее количество школьников в городе также сократилось до 92 тысяч, а безопасно учиться офлайн могут лишь 53% детей, оставшихся в Харькове. В то же время Франция и её партнеры из Европейского Союза заявили о дальнейшей поддержке города и образовательных проектов.

Также Новини.LIVE писали, что Игорь Терехов выступил с предложением повысить зарплаты педагогам, работающим в прифронтовых городах и общинах. Он отметил, что в Харькове учителя работают и живут в гораздо более сложных условиях, чем их коллеги в более безопасных регионах, однако уровень оплаты труда пока не учитывает эту разницу.