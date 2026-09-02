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Посол Франції наголосив на важливості безпечного навчання

Ua ru
2 вересня 2026 08:36
Ексклюзив
Посол Франції в Харкові: дітям важливо навчатися разом у безпеці
Перекладач французької мови та Бріс Рокфей. Фото: Анна Шоферова/Новини.LIVE

У Харкові відкрили нову підземну школу у Слобідському районі, створену за підтримки французької організації. Посол Франції в Україні Бріс Рокфей наголосив, що в умовах війни дітям важливо мати можливість навчатися очно, спілкуватися з однолітками та вчителями, а також соціалізуватися у безпечному просторі.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Анна Шоферова.

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Посол Франції пояснив важливість підземних шкіл

Надзвичайний та Повноважний Посол Франції в Україні Бріс Рокфей заявив, що очне навчання відіграє важливу роль для українських дітей, особливо в умовах повномасштабної війни.

Він наголосив, що школярі мають отримувати можливість не лише здобувати освіту, а й підтримувати живе спілкування з однолітками та педагогами. Саме тому, на думку дипломата, необхідно створювати безпечні умови для повернення дітей до очного навчання.

"Ми переконані у важливості дати нашим дітям можливість навчатися спільно в очному режимі. Можливість спілкуватися, обмінюватися, соціалізація — це важливо як для учнів, так і для вчителів. Цей живий контакт є життєво необхідним", — сказав Бріс Рокфей.

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Посол заявив, що в Харкові необхідно відкривати більше безпечних освітніх просторів, оскільки потреба в них залишається високою.

Він також подякував міській владі Харкова за сприяння у реалізації проєктів, спрямованих на забезпечення дітей можливістю навчатися офлайн у безпечних умовах.

Нова підземна школа у Слобідському районі стала одним із таких проєктів. Її створення за підтримки французької сторони має забезпечити додаткові місця для навчання харківських школярів та дати їм можливість перебувати разом під час освітнього процесу.

Останні новини Харкова

Новини.LIVE писали, що Ігор Терехов повідомив, що цьогоріч у Харкові до першого класу пішли близько 5 тисяч дітей — приблизно на 500 менше, ніж минулого року. Загальна кількість школярів у місті також зменшилася до 92 тисяч, а безпечно навчатися офлайн можуть лише 53% дітей, які залишаються в Харкові. Водночас Франція та її партнери з Європейського Союзу заявили про подальшу підтримку міста й освітніх проєктів.

Також Новини.LIVE інформували, що Ігор Терехов виступив із пропозицією підвищити зарплати педагогам, які працюють у прифронтових містах і громадах. Він зауважив, що в Харкові вчителі працюють і живуть у значно складніших умовах, ніж їхні колеги в більш безпечних регіонах, однак рівень оплати праці наразі не враховує цієї різниці.

Франція Харків посол школярі війна в Україні школа
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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