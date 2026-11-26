Британский музыкант Энди Тейлор. Фото: Wikimedia Commons

Скончался британский гитарист и бывший участник группы Duran Duran Энди Тейлор. Ему было 65 лет, музыкант долгое время боролся с раком предстательной железы четвертой стадии.

Об этом сообщается на официальном сайте группы, передает Новини.LIVE.

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Что близкие сказали о музыканте

Жена вспомнила его как любящего мужа, отца и дедушку. Она подчеркнула, что, несмотря на насыщенную музыкальную карьеру и многочисленные путешествия, семья всегда оставалась для него важной частью жизни.

Коллеги также почтили память гитариста и отметили его вклад в формирование узнаваемого звучания Duran Duran. Тейлор присоединился к группе в начале 1980-х годов и стал одним из музыкантов, которые помогли коллективу завоевать международную популярность.

В составе Duran Duran он участвовал в создании композиций, которые впоследствии стали известны во всем мире. Среди них — "Rio", "Girls on Film", "Hungry Like the Wolf" и "The Reflex". Также группа записала песню "A View to a Kill" для одноимённого фильма о Джеймсе Бонде.

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В 1985 году Тейлор покинул Duran Duran и впоследствии присоединился к группе Power Station, которую создали вместе с басистом Duran Duran Джоном Тейлором и певцом Робертом Палмером. Кроме того, музыкант развивал сольную карьеру. Его дебютный альбом "Thunder" вышел в 1987 году.

В начале 2000-х Энди Тейлор вновь объединился с оригинальным составом Duran Duran. Он принял участие в записи альбома "Astronaut", который вышел в 2004 году. В 2022 году группу включили в Зал славы рок-н-ролла, однако из-за состояния здоровья гитарист не смог присутствовать на церемонии.

В 2018 году у Тейлора диагностировали рак предстательной железы четвертой стадии. О болезни он публично рассказал в 2022 году, когда коллеги получали награду в Зале славы рок-н-ролла. Несмотря на лечение, музыкант продолжал заниматься творчеством и в 2023 году выпустил сольный альбом "Man's a Wolf to Man".

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